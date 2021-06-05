США начали экспорт крупной партии COVID-вакцин

Крупную партию вакцин от COVID-19 Соединенные Штаты отправили Южной Кореи, остальные поставки из запланированных 80-ти миллионов доз другие страны должны получить до конца июня.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сегодня правительство США доставило 1 миллион доз вакцины Johnson & Johnson в Республику Корея".

"Это в пять раз больше любой другой страны и составляет 13% от производства (всех вакцин – ред.) в США. И мы взяли на себя обязательство сделать это до конца июня".

Детали: Псаки напомнила, что правительство США обязалось передать 80 миллионов доз препаратов другим странам.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что первые 25 миллионов доз будут отправлены адресно странам, страдающим более всего, в кратчайшие сроки.

Остальные вакцины предоставляться другим странам через программу COVAX.

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