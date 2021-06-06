Водный кризис в Крыму: оккупанты планируют привлечь граждан к расчистке рек
В субботу в Алуште десятки человек были задействованы в расчистке русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище. Оккупанты хотят сделать такие "субботники" регулярными и надеются, что это хотя бы незначительно увеличит водный приток.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на оккупационную администрацию города
Детали: 5 июня около сотни человек разгребали завалы веток, упавших деревьев и каменных глыб в руслах рек вблизи Алушты. Оккупанты заявили, что "если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то значит все было не зря".
В результате так называемого субботника появилось предложение проводить регулярные "эко-десанты" по руслам рек и водоносным источникам. Российские оккупанты рассчитывают, что это поможет наполнению водохранилищ полуострова.
Предыстория: В середине мая оккупационные власти Крыма отмечали "недостаточные запасы" воды в водохранилищах Алушты. Поэтому горожане по-прежнему получают пресную воду в ограниченных количествах и по графику.
Напомним:
- Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины якобы способствует росту международной напряженности.
- В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.