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Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе

Пятница, 21 мая 2021, 14:37
Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе
МИД РФ

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.

Источник: ТАСС, который цитирует Тихонова с открытия международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики" к 150-летию Лондонской конвенции

Прямая речь Тихонова: "Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями. 

Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствует росту международной напряженности".

Детали: Представитель МИД РФ заявил, что не все страны усвоили уроки конференции в Лондоне в 1871 году, по итогам которой был положен конец борьбе ведущих держав за сферы влияния в Черноморском регионе. 

"Сейчас мы снова наблюдаем недальновидные попытки отдельных государств переписать международные правовые нормы, устанавливающие правила для использования Черноморских проливов", – заявил Тихонов. 

Он также заявил, что "провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году", которым якобы попустительствовали некоторые западные партнеры, "были способны спровоцировать новый конфликт в Черном море".

"Хочется верить, что наши западные партнеры вспомнят события того времени и наконец-то поймут, что любые противоречия можно решить только в атмосфере взаимного уважения и исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии", – добавил российский представитель. 

Предыстория:

  • В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
  • Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
  • В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
  • Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
  • Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымводакатастрофы
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