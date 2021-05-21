Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.
Источник: ТАСС, который цитирует Тихонова с открытия международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики" к 150-летию Лондонской конвенции
Прямая речь Тихонова: "Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями.
Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствует росту международной напряженности".
Детали: Представитель МИД РФ заявил, что не все страны усвоили уроки конференции в Лондоне в 1871 году, по итогам которой был положен конец борьбе ведущих держав за сферы влияния в Черноморском регионе.
"Сейчас мы снова наблюдаем недальновидные попытки отдельных государств переписать международные правовые нормы, устанавливающие правила для использования Черноморских проливов", – заявил Тихонов.
Он также заявил, что "провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году", которым якобы попустительствовали некоторые западные партнеры, "были способны спровоцировать новый конфликт в Черном море".
"Хочется верить, что наши западные партнеры вспомнят события того времени и наконец-то поймут, что любые противоречия можно решить только в атмосфере взаимного уважения и исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии", – добавил российский представитель.
Предыстория:
- В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
- Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
- В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
- Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
- Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.