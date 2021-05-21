Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.

Источник: ТАСС, который цитирует Тихонова с открытия международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики" к 150-летию Лондонской конвенции

Прямая речь Тихонова: "Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями.

Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствует росту международной напряженности".

Детали: Представитель МИД РФ заявил, что не все страны усвоили уроки конференции в Лондоне в 1871 году, по итогам которой был положен конец борьбе ведущих держав за сферы влияния в Черноморском регионе.

"Сейчас мы снова наблюдаем недальновидные попытки отдельных государств переписать международные правовые нормы, устанавливающие правила для использования Черноморских проливов", – заявил Тихонов.

Он также заявил, что "провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году", которым якобы попустительствовали некоторые западные партнеры, "были способны спровоцировать новый конфликт в Черном море".

"Хочется верить, что наши западные партнеры вспомнят события того времени и наконец-то поймут, что любые противоречия можно решить только в атмосфере взаимного уважения и исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии", – добавил российский представитель.

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