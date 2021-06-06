Северный поток-2: РФ заявляет, что скоро достроит и запустит газопровод

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Источник: Вести.Ru

Детали: Российские власти уверены, что после окончания газопровод начнут использовать по прямому назначению.

Прямая речь Новака: "Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию".

Справка: Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Напомним:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать через 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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