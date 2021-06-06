Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России разволновались из-за патриотической формы украинских футболистов

Воскресенье, 6 июня 2021, 19:30
В России разволновались из-за патриотической формы украинских футболистов

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв считает, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы.

Источник: Свищев в комментарии российскому спортивному изданию "Чемпионат"

Прямая речь: "В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям".

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях".

Что предшествовало: Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияфутболКрым
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...