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В России разволновались из-за патриотической формы украинских футболистов

Воскресенье, 6 июня 2021, 19:30

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв считает, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы.

Источник: Свищев в комментарии российскому спортивному изданию "Чемпионат"

Прямая речь: "В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям".

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях".

Что предшествовало: Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Темы: РосcияфутболКрым


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