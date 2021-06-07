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Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз

Понедельник, 7 июня 2021, 09:31
Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен отказом президента США Джзефа Байдена от санкций против компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2".

Источник: Зеленский в интервью изданию "Axios", которое он дал в Zoom

Прямая речь: "Если честно, мы были очень удивлены. (...) Мы понимаем, что только США способны остановить строительство. У нас был первый разговор с Байденом по телефону – и я получил все сигналы, прямые сигналы, и был счастлив от того. (...)

Я употребил слово "удивлен" несколько раз, потому что я был действительно удивлен несколько раз. Кроме решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было узнать об этом из прессы. Я чувствую, что... ну, отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Детали: По словам Зеленского, третьим поводом его удивления было объяснение американской стороны о том, что "Северный поток-2" на 95% завершен и на этом этапе трудно остановить строительство.

По его мнению, для остановки строительства российского трубопровода надо было провести "серьезный разговор" и объединить усилия США, Евросоюза и Украины.

Зеленский заявил, что "Северный поток-2" – это оружие России, а пули для него может дать США.

"Я считаю, что даже если бы остался всего 1% (для достройки газопровода – ред.), все равно можно было бы остановить такой серьезный рычаг, который Россия будет иметь в будущем, чтобы влиять на энергетическую безопасность Европы в целом, включая Украину", – сказал он.

"Более того, все сейчас исключительно в руках президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они это знают", – добавил президент Украины.

Зеленский надеется, что Джо Байден в политике – как Майкл Джордан в баскетболе, ведь тот "усыплял" бдительность соперников ложным ощущением победы, а затем "вырывал победу в последнюю минуту".

"Я думаю, что трехочковый еще не в корзине, и мне хотелось бы верить, что все это часть его (Байдена – ред.) тактики. Если это не так, это будет очень большим огорчением не только для меня, но и для США, я уверен. Будет ощущение, что в этих обстоятельствах у России будет отличный шанс получить преимущество над Соединенными Штатами", – сказал Зеленский.

Этому предшествовало: В мае президент США Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), потому что он "почти полностью закончен", а санкции будут контрпродуктивными для отношений с Европой.

В январе Зеленский также в интервью программе "Axios" на американском телеканале HBO заявил, что немного зол на предшественника Байдена Дональда Трампа.

Украинская правда, дополнено

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Темы: ЗеленскийБайденСеверный поток-2СШАРосcия
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