Зеленский заявил, что "немного" зол на Трампа
Президент Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на экс-президента США Дональда Трампа.
Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO
.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
Дословно: Журналист: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"
Зеленский: "Немного".
Детали: Полную версию интервью должны обнародовать в воскресенье, 31 января.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Предыстория:
- В начале сентября 2019 года издание "The Washington Post" сообщило, что тогдашний президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
- 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
- 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.