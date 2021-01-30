Зеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на экс-президента США Дональда Трампа.

Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Дословно: Журналист: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"

Зеленский: "Немного".

Детали: Полную версию интервью должны обнародовать в воскресенье, 31 января.

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