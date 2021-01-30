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Зеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Суббота, 30 января 2021, 11:13
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на экс-президента США Дональда Трампа.

Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Дословно: Журналист: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"

Зеленский: "Немного".

Детали: Полную версию интервью должны обнародовать в воскресенье, 31 января.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

 Предыстория:

  • В начале сентября 2019 года издание "The Washington Post" сообщило, что тогдашний президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
  • 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
  • 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТрамп


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