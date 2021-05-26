Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно

Президент Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам

Прямая речь: "Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений".

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