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Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно

Среда, 26 мая 2021, 01:27

Президент Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам

Прямая речь: "Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений".

Предыстория:

Темы: Северный поток-2Байденсанкции


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