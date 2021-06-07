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Раду призвали не принимать законопроект о перезапуске ВККС: катастрофа для судебной реформы

Понедельник, 7 июня 2021, 13:22
Раду призвали не принимать законопроект о перезапуске ВККС: катастрофа для судебной реформы
Фото rada.gov.ua

Общественные организации призывают Верховную Раду не принимать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в действующей редакции, поскольку он станет катастрофой для судебной реформы.

Источник: совместное обращение Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и ВО "Автомайдан"

Дословно: "В действующей редакции ключевое влияние на формирование состава ВККС де-факто отводится нереформированному, коррумпированному Высшему совету правосудия: предполагается, что именно за ВСП будет финальное решение о том, кто войдет в состав ВККС. Проектом № 3711-д полностью нивелируется роль в подборе состава ВККС международных экспертов. Это противоречит и рекомендации Венецианской комиссии, и договоренностям Украины с международными партнерами – ЕС и США, ставит под угрозу финансирование от МВФ".

Детали: Представители ОО убеждены, что спасти ситуацию может поддержка народными депутатами двух поправок – № 451 (предусматривает, что окончательный состав ВККС будет определять конкурсная комиссия, а не ВСП) и № 453 (регламентирует, что независимые международные эксперты в конкурсной комиссии будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС).

Они отмечают, что в случае принятия обеих поправок Украина получит реальный шанс на настоящую судебную реформу, тогда как голосование за действующую редакцию законопроекта №3711-д будет означать "полный крах судебной реформы, инициированной президентом Зеленским".

Учитывая это, общественные организации призывают депутатов поддержать поправки №451 и №453 к законопроекту 3711-д и обеспечить старт "реальной судебной реформы".

Для справки: Согласно действующему варианту законопроекта, членов ВККС будет подбирать конкурсная комиссия из 6 членов (трое действующих судей или судей в отставке и трое независимых международных экспертов).

Для победы в конкурсе кандидат в ВККС должен будет получить одобрение не менее двух судей-членов конкурсной комиссии.

Представители ОО убеждены, что это даст возможность судьям заблокировать назначение реальных агентов изменений в ВККС.

Кроме того, финальное решение по составу ВККС останется за нереформированным Высшим советом правосудия, поскольку Конкурсная комиссия должна будет подать в него по 2 кандидатуры на каждую вакансию в ВККС. Представители ОО опасаются, что даже если добропорядочные кандидаты пройдут отбор в Конкурсной комиссии, то их сможет отсеять ВСП.

Предыстория:

  • В марте ВР приняла в первом чтении законопроект № 3711-д о правилах формирования ВККС – органа, который будет ответственным за подбор более 2000 судей на вакантные должности в судах по всей Украине и проверку 2000 действующих судей на добродетель.
  • На согласительном совете 31 мая председатель профильного комитета Андрей Костин заявил, что законопроект №3711-д "готов к голосованию в зале".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВСПсудреформызаконодательство
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