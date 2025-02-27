ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой обнаружили гражданство РФ
Четверг, 27 февраля 2025, 12:37
27 февраля Высший совет правосудия уволил судью ликвидированного Окружного административного суда Киева Арину Литвинову, которая, как установили расследователи "Схем", в 2002-м году получила российское гражданство.
Источник: "Радио Свобода", заседание Высшего совета правосудия
Дословно "Радио Свобода": "Высший совет правосудия решил уволить судью Окружного административного суда Киева Арину Литвинову с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка - ред.)".
Реклама:
Детали: Отмечается, "за" проголосовали 15 членов ВСП.
Таким образом, Литвинова потеряла статус судьи.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- 9 апреля 2024 года вышло расследование "Схем", где говорилось о том, что судья Литвиноваполучила российское гражданство в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Сама Литвинова отрицала наличие гражданства Российской Федерации, назвав информацию журналистов "провокацией".
- Впоследствии Литвинова пожаловалась в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия на журналиста "Схем"Георгия Шабаева - заявила о "вмешательстве в ее деятельность как судьи".
- На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Литвиновой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, имеет ли она гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".
- 13 декабря 2022 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева, а уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Впрочем, в соответствии с положениями Конституции, ликвидация суда, где работает судья, не является основанием для увольнения этого судьи. Поэтому все 51 судья ОАСК, среди которых Арина Литвинова, продолжают получать судейское вознаграждение. Согласно декларации судьи за 2023 год, когда она не осуществляла правосудие, Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен заработной платы.
- 22 июля 2024 года журналисты "Схем" сообщили, что Литвинова, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила гражданство России, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке. Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи. За 2023 год Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен зарплаты.