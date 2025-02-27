ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой обнаружили гражданство РФ

27 февраля Высший совет правосудия уволил судью ликвидированного Окружного административного суда Киева Арину Литвинову, которая, как установили расследователи "Схем", в 2002-м году получила российское гражданство.

Источник: "Радио Свобода", заседание Высшего совета правосудия

Дословно "Радио Свобода": "Высший совет правосудия решил уволить судью Окружного административного суда Киева Арину Литвинову с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка - ред.)".

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Детали: Отмечается, "за" проголосовали 15 членов ВСП.

Таким образом, Литвинова потеряла статус судьи.

Напомним:

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