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Россия подготовила Западу новые ответные санкции

Понедельник, 7 июня 2021, 13:24

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что санкции Запада против РФ останутся навсегда, при этом у Москвы готов список ответных санкций, которые могут быть введены, но пока их придержали.    

Источник: ТАСС, РЕН ТВ

Детали: Панкин сказал, что Россия не будет просить Запад о снятии санкций, но будет доводить мысль об "ущербности" существующих ограничений.

Российский дипломат также заявил, что есть список ответных мер, которые Москва "держит под сукном" на случай расширения санкционных ограничений со стороны западных стран, например, отключения РФ от международной системы банковских переводов SWIFT.

Прямая речь Панкина: "Россия готовится к дополнительным санкциям, развернута серьезная работа на случай отключения страны от платежных систем".

Напомним: 

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций.

Темы: санкцииРосcияЕССША


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