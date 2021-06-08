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COVID в Украине: 1 602 новых случая, 118 летальных за сутки

Вторник, 8 июня 2021, 08:15
COVID в Украине: 1 602 новых случая, 118 летальных за сутки

За сутки 7 июня в Украине зафиксировали 1 602 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 483 человека, умерли 118 больных, выздоровел 6 751 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 95 детей и 94 медработника.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 33 355 человек, методом ИФА – 10 821 человек, экспресс-тестами – 13 380 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 216 654 человек, из них выздоровели 2 101 722 человека, умерли 51 333 человека.

Напомним: В воскресенье 6 июня в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 33 больных, выздоровели 1 743 человека.

За сутки 6 июня в мире зафиксировали 310 795 новых случаев COVID-19. Украина была на 55-м месте в мире и на 12-м месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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