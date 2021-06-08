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СБУ нагрянула с обысками к основателям "Партии Шария"

Вторник, 8 июня 2021, 15:02
СБУ нагрянула с обысками к основателям Партии Шария

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Обыски проводились 8 июня под адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области.

Указано, что при проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

 

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Что предшествовало: Блогеру Анатолию Шарию СБУ сообщила о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. В ходе досудебного расследования также был выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: ШарийСБУ
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