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Дело о госизмене Шария: СБУ подала запросы на следственные действия за границей

Понедельник, 1 марта 2021, 15:03

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается также, что в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса.

Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Что предшествовало: 25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Предыстория:

  • 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
  • Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика". Он заявил, что подозрение ему не вручено и повестка о вызове на допрос также.
  • Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерстве юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария как таких, которые продвигают интересы российского агрессора. То же сделали депутаты городского совета Ивано-Франковска.

Украинская правда
Темы: ШарийСБУгосизмена


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