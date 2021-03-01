Дело о госизмене Шария: СБУ подала запросы на следственные действия за границей

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается также, что в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса.

Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Что предшествовало: 25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Предыстория: