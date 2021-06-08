Кулеба назвал "слив" разговора Ермака и Джулиани попыткой рассорить Украину и США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отдельные силы пытаются внести раздор в отношения Украины и США "сливая" разговоры адвоката бывшего президента США Руди Джулиани и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: комментарий Кулебы, предоставленный УП

Прямая речь: "Только вчера состоялось важный и успешный разговор украинского и американского лидеров, и вдруг сразу после нее в американских СМИ появляются новые псевдо разоблачения на давно надоевшую тему украинского-американских скандалов конца президентства Дональда Трампа.

Сложно не увидеть в такой откровенной синхронизации событий попытки определенных сил в Вашингтоне любой ценой внести раздор в отношения стратегического партнерства между Украиной и США. Я убежден, что эти попытки не будут успешными, так же как были удачными попытки испортить наши отношения два года назад".

Детали: Кулеба говорит, что разговор Ермака "был частью сложной дипломатической игры" для сохранения двухпартийной поддержки в США, поскольку это было "дипломатическая задача ювелирной сложности".

Намерения Джулиани министр назвал "глубоко деструктивными для отношений двух государств". По мнению Кулебы, адвокат Трампа пытался втянуть Ермака во внутриполитическую борьбу в США. Украинский дипломат говорит, что руководитель Офиса президента пытался перевести разговор в конструктивную плоскость.

Что предшествовало: Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.