Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба назвал "слив" разговора Ермака и Джулиани попыткой рассорить Украину и США

Вторник, 8 июня 2021, 21:58
Кулеба назвал слив разговора Ермака и Джулиани попыткой рассорить Украину и США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отдельные силы пытаются внести раздор в отношения Украины и США "сливая" разговоры адвоката бывшего президента США Руди Джулиани и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: комментарий Кулебы, предоставленный УП

Прямая речь: "Только вчера состоялось важный и успешный разговор украинского и американского лидеров, и вдруг сразу после нее в американских СМИ появляются новые псевдо разоблачения на давно надоевшую тему украинского-американских скандалов конца президентства Дональда Трампа.

Сложно не увидеть в такой откровенной синхронизации событий попытки определенных сил в Вашингтоне любой ценой внести раздор в отношения стратегического партнерства между Украиной и США. Я убежден, что эти попытки не будут успешными, так же как были удачными попытки испортить наши отношения два года назад".

Детали: Кулеба говорит, что разговор Ермака "был частью сложной дипломатической игры" для сохранения двухпартийной поддержки в США, поскольку это было "дипломатическая задача ювелирной сложности".

Намерения Джулиани министр назвал "глубоко деструктивными для отношений двух государств". По мнению Кулебы, адвокат Трампа пытался втянуть Ермака во внутриполитическую борьбу в США. Украинский дипломат говорит, что руководитель Офиса президента пытался перевести разговор в конструктивную плоскость.

Что предшествовало: Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийАндрей ЕрмакСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: