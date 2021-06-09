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Pfizer испытает вакцину против COVID на детях до 12 лет

Среда, 9 июня 2021, 09:10
Pfizer испытает вакцину против COVID на детях до 12 лет

Компания Pfizer планирует провести испытания своей вакцины от коронавируса среди детей в возрасте до 12 лет.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление компании от 8 июня

Детали: В новом исследовании примут участие до 4500 детей в США, Финляндии, Польше и Испании.

Вакцина, произведенная Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, уже разрешена для использования в экстренных случаях для подростков от 12 лет и старше в США, Канаде и Европейском Союзе.

Pfizer заявила, что в расширенном исследовании будут использовать дозу 10 мкг для детей от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для возрастной группы от 6 месяцев до 5 лет. Для сравнения, взрослые получают 30 микрограммов.

Предоставление детям безопасных и эффективных вакцин считается ключевым шагом в борьбе с пандемией.

Pfizer заявила, что как только в сентябре получит данные испытания, она, скорее всего, обратится в регулирующие органы с просьбой разрешить использование вакцины для детей в экстренных случаях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациядетимедицинаCovid-2019коронавирус
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