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Вакцину Pfizer одобрили для подростков в Европе

Понедельник, 31 мая 2021, 20:19
Вакцину Pfizer одобрили для подростков в Европе

Вакцину от коронавируса компании Pfizer Еврокомиссия одобрила для использования детям от 12 до 15 лет.

Источник: еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter

Прямая речь: "Сегодня Европейская комиссия приняла решение об одобрении использования вакцины от BioNTech Pfizer.

Теперь государства-члены ЕС могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей".

Что предшествовало: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Предыстория:

  • Вакцина от Pfizer на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты клинического исследования с участием 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет в США.
  • Ранее вакцина была разрешена к применению в США для людей в возрасте от 16 лет.
  • Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусЕвропа
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