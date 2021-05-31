Вакцину Pfizer одобрили для подростков в Европе

Вакцину от коронавируса компании Pfizer Еврокомиссия одобрила для использования детям от 12 до 15 лет.

Источник: еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter

Прямая речь: "Сегодня Европейская комиссия приняла решение об одобрении использования вакцины от BioNTech Pfizer.

Теперь государства-члены ЕС могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей".

Что предшествовало: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

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