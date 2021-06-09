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Вся Украина оказалась в "зеленой" зоне

Среда, 9 июня 2021, 10:20

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: По состоянию на 7 июня Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантина.

Что было раньше: Кабинет министров ослабил условия вхождения региона в "зеленый" уровень эпидемической опасности, а также ослабил ограничения для работы заведений питания и проведения массовых мероприятий.

В частности, Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Кабинет министров исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.

 

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 359 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: УкраинакарантинCovid-2019вакцинация


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