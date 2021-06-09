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Минздрав собирается ослабить карантин

Среда, 9 июня 2021, 14:53

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко планирует ослабить карантин, но продлить его до конца лета.

Источник: Ляшко на заседании правительства

Прямая речь Ляшко: "Министерство уже сделало соответствующие предложения по модели существования в условиях "зеленого" уровня противоэпидемической безопасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса, а также путешествий. В том числе мы планируем отменить требования по заполненности залов, позволить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращении из летних отпусков.

Однако мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не побежден. Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения, в частности обязательность защитных масок в общественных зданиях и транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук.

Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень противоэпидемической опасности и адаптивный карантин".

Детали Министр подчеркнул, что вспышка даже в отдельных ОТГ или областях повлияет на ограничение по всей стране.

Напомним: Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Роман Петренко, УП
Темы: карантинкоронавирусМинздравЛяшко Виктор


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