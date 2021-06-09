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США удалили Украину из перечня стран, куда не стоит путешествовать

Среда, 9 июня 2021, 19:31
США удалили Украину из перечня стран, куда не стоит путешествовать

Соединенные Штаты отнесли Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть, ранее туристам советовали вообще не посещать Украину.

Источник: Посольство США в Украине

Детали: Украина отнесли к третьему уровню опасности из-за распространения коронавируса, раньше наша страна находилась на четвертом уровне.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США указывают, что в Украине сохраняется высокий уровень распространения COVID-19.

По-прежнему путешественников просят не ездить на Донбасс и в оккупированный Крым.

Что предшествовало: В апреле Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Украинская правда

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Темы: туризмСША
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