США удалили Украину из перечня стран, куда не стоит путешествовать
Среда, 9 июня 2021, 19:31
Соединенные Штаты отнесли Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть, ранее туристам советовали вообще не посещать Украину.
Источник: Посольство США в Украине
Детали: Украина отнесли к третьему уровню опасности из-за распространения коронавируса, раньше наша страна находилась на четвертом уровне.
В Центре контроля и профилактики заболеваний США указывают, что в Украине сохраняется высокий уровень распространения COVID-19.
По-прежнему путешественников просят не ездить на Донбасс и в оккупированный Крым.
Что предшествовало: В апреле Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.
Украинская правда