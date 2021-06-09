Путин посчитал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

Президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут.

Источник: Путин в эфире "Россия 24", цитирует "РБК"

Прямая речь: "Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?"

Детали: По словам Путина, расширение НАТО к границам России имеет для Кремля "практическое значение". Поскольку во многих странах, что вступали в альянс, удалось разместить пусковые установки противоракет. Он считает, что указанные установки могут использоваться не только в оборонительных целях. А потому, если Украина станет членом НАТО – то существует опасность для России.

Путин утверждает, что "как минимум 50% украинцев не хотят вступления страны в НАТО". По его словам, эти люди не хотят оказаться на линии огня.

В то же время, последние опросы показывают, что таких – 28%, поэтому неизвестно, на какие данные ссылается глава Кремля.

Что предшествовало: О том, что Украина имеет все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.