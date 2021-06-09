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"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО" – Блинкен

Среда, 9 июня 2021, 06:56

О том, что Украина имеет все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Источник: Блинкен во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении.

С тех пор, когда создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет ".

"Думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это в меньшей степени, чем другие, но независимо от плана, в Украине есть инструменты, необходимые для продвижения вперед, чтобы быть готовой к членству в будущем".

"Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне. И, конечно, он уже есть".

Детали: По словам Блинкена, США работают с Украиной "практически на ежедневной основе".

Он добавил, что по плану нужен полный консенсус с другими членами НАТО.

Блинкен также подчеркнул важность формирования в Украине эффективной системы борьбы с коррупцией.

Напомним: Офис президента удалил из сообщения о разговоре Зеленского и Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Темы: СШАУкраинаНАТО


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