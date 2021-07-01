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СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Четверг, 1 июля 2021, 05:50

В четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет Trump Organization - бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа - и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинение в налоговых преступлениях.

Источник: два источника CBS News, знакомые с этим вопросом, адвокат Трампа Рональд Фишетти

Детали: Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

Рональд Фишетти заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.

Фишетти сказал, что он спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего о подробностях обвинений, которые находились на рассмотрении. По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли любые из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Мэри Маллиган, повереная Вайссельберга, отказалась комментировать CBS News.

Предыстория:

  • Прокуратура штата Нью-Йорк подозревала Трампа и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.
  • Летиция Джеймс, демократка, возглавляет отдельное уголовное расследование.
  • Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых - снижена.

Темы: ТрампСША


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