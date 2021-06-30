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Кулеба развеял фейки от Путина: Украина сама решает свою судьбу

Среда, 30 июня 2021, 15:16
Кулеба развеял фейки от Путина: Украина сама решает свою судьбу
Фото с Facebook Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает только одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих".

Детали: Свои посты министр сопровождал хэштегом "StopFake". Он также отметил, что "украинцы и россияне – два разных народа", которые "могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории".

Кулеба подчеркнул, что "полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию".

Он также напомнил, что коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки и караимы, а россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

Кулеба объяснил, что россияне "не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство", а все "альтернативные выдумки" назвал "классикой российских манипуляций".

Что было раньше: 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".

Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийПутинРосcия
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