Из-за непогоды ряд поездов задерживаются на несколько часов
Четверг, 1 июля 2021, 11:18
В связи со сложными погодными условиями "Укрзализныця" сообщает о задержке 8 поездов.
Источник: "Укрзализныця"
Детали: Отмечается, что задерживаются такие поезда:
- №5 Ужгород - Херсон (на 3:00 34 минуты)
- 81 Ужгород - Киев (на 3:00 32 минуты)
- 50 Трускавец - Киев (на 3:00 6 минуты)
- №25 Рахов - Одесса (на 1:00 50 минут);
- 70 Львов - Мариуполь (на 1:00 33 минуты)
- №1 Ивано-Франковск - Константиновка (на 1:00 24 минуты)
- №11 Львов - Одесса (на 1:00 22 минуты)
- №18 Ужгород - Харьков (на 1:00 14 минуты).
Предыстория:
- 30 июня во Львове прошел сильный ливень со шквальным ветром 20 м / с, в городе повалены деревья, повреждены крыши, электротранспорт временно курсирует.
- 25 июня Львов также накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.
Украинская правда