Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за непогоды ряд поездов задерживаются на несколько часов

Четверг, 1 июля 2021, 11:18

В связи со сложными погодными условиями "Укрзализныця" сообщает о задержке 8 поездов.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Отмечается, что задерживаются такие поезда:

  • №5 Ужгород - Херсон (на 3:00 34 минуты)
  • 81 Ужгород - Киев (на 3:00 32 минуты)
  • 50 Трускавец - Киев (на 3:00 6 минуты)
  • №25 Рахов - Одесса (на 1:00 50 минут);
  • 70 Львов - Мариуполь (на 1:00 33 минуты)
  • №1 Ивано-Франковск - Константиновка (на 1:00 24 минуты)
  • №11 Львов - Одесса (на 1:00 22 минуты)
  • №18 Ужгород - Харьков (на 1:00 14 минуты).

Предыстория:

  • 30 июня во Львове прошел сильный ливень со шквальным ветром 20 м / с, в городе повалены деревья, повреждены крыши, электротранспорт временно курсирует.
  • 25 июня Львов также накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпогодатранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID

Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах

Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

В ООН признали рекордно жаркую температуру в Антарктиде — больше 18 градусов

Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna

Все новости...
Укрзализныця
Более десятка поездов опаздывают из-за непогоды
Во Львове поезд "забыл" на вокзале пассажиров: поехали только чемоданы
Первые 20 новых вагонов от Крюковского завода УЗ получит в этом году
Последние новости
10:42
Украину накроют дожди и грозы
10:10
Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно
09:45
Си Цзиньпин пригрозил за попытки запугать Китай: Разобьют головы
09:41
Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью
09:20
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
09:16
Официальный курс: гривня ослабла к евро и доллару
08:59
Меркель в последний раз на посту канцлера летит в Британию
08:49
На востоке с вечера – еще 15 нарушений "тишины", снова горячо под Авдеевкой
08:21
Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID
08:00
Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах
Все новости...