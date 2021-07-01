Лукашенко поддержал Путина: Украинцы – братский народ, и мы будем вместе
Самопровозглашённый президент Александр Лукашенко заявил, что украинцы, беларусы и россияне – братский народ, который будет вместе, а руководство Украины "пошло другим путем".
Источник: трансляция форума регионов России и Беларуси с Лукашенко и Путиным
Прямая речь Лукашенко: "Владимир Владимирович, еще раз благодарю вас и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси.
Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось, мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды.
От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами. Вы вчера на прямой линии здорово сказали об этом – украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом, и будем вместе. Ну что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем".
Предыстория:
- 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.