Лукашенко поддержал Путина: Украинцы – братский народ, и мы будем вместе

Самопровозглашённый президент Александр Лукашенко заявил, что украинцы, беларусы и россияне – братский народ, который будет вместе, а руководство Украины "пошло другим путем".

Источник: трансляция форума регионов России и Беларуси с Лукашенко и Путиным

Прямая речь Лукашенко: "Владимир Владимирович, еще раз благодарю вас и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси.

Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось, мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды.

От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами. Вы вчера на прямой линии здорово сказали об этом – украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом, и будем вместе. Ну что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем".

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