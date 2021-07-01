Ударила сумкой: на Потураева в Раде бросилась скандальная Ирма Крат

В Верховной Раде на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева во время брифинга набросилась Ирма Крат, которая называет себя активисткой: она ударила его сумкой.

Источник: пост нардепа от "Слуги народа" Татьяны Цыбы в Facebook

Прямая речь Цыбы: "На брифинге в ВР незнакомая женщина подошла к Никите Потураеву, спросила, из "Слуги народа" ли он, и... дала ему кулаком в лицо. После этого начала свой брифинг о недопустимости продажи земли. К чести Никиты, он вел себя очень сдержанно, прикрывал лицо, женщину не толкал и не оскорблял".

Детали: Цыба возмутилась, что упомянутая женщина аккредитована в ВР как журналист, а реальные журналисты после инцидента брали комментарии "у этой неадекватной особы".

Напала на нардепа скандальная "активистка" Ирма Крат. Мотивы ее действий не известны.

Женщину вывели из кулуаров парламента правоохранители.

Справка: В апреле 2015 года в Славянске сепаратисты якобы захватили Ирму Крат, но донецкая областная милиция не нашла этому подтверждений. Наоборот Крат выходила на брифинг с представителями "народного ополчения Донбасса" в Славянске и делала заявления, выгодные российской пропаганде.

Российские СМИ называли Крат представительницей "женской сотни Майдана" и членом "Правого сектора", хотя это не соответствовало действительности.

В сентябре 2015 года Крат обвинила тогдашнего президента Петра Порошенко в том, что он якобы отправил к ней в любовники сотрудника СБУ.