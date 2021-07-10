Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 9 июля провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Источник: ОП

Детали: Отмечается, что собеседники "обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Ермак и Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток – 2".

Ермак "уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021"".

Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

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