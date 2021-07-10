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Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

Суббота, 10 июля 2021, 15:00
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
фото Эльдара Сарахмана, УП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 9 июля провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Источник: ОП

Детали: Отмечается, что собеседники "обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Ермак и Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток – 2".

Ермак "уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021"".

Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.
  • У украинской стороны еще нет подтвержденных дат визита президента Владимира Зеленского в США, но к нему активно готовятся.
  • 7 июля Зеленский заявил, что ожидает от встречи с Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаСШААндрей Ермак
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