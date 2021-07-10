Єрмак поговорив із Нуланд про візит Зеленського до США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 9 липня провів телефонну розмову із заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Джерело: ОП

Деталі: Зазначається, що співрозмовники "обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США".

Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік – 2".

Єрмак "приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021"".

Нуланд висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.

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