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Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Вторник, 13 июля 2021, 12:25
Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли
Фото с Twitter

Украина и Европейский союз подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Шефчович во время Конференции высокого уровня в Киеве о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной в сфере критической сырья.

"Инициируя стратегическое партнерство с ЕС в сфере критической сырья и аккумуляторов, которое будет закреплено в Меморандуме о взаимопонимании и Дорожной карте мероприятий, мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создание новых бизнес возможностей и рабочих мест", – сказал Шмыгаль

Шевчович подчеркнул, что сегодня Украина и ЕС открывают новую страницу в двустороннем партнерстве.

"Этот новый раздел укрепит нашу политическую связь и обеспечит широкий спектр возможностей для отраслей ЕС и Украины, помогая создавать местные рабочие места, связанные с зелеными и цифровыми переходами", – написал он в Twitter.

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Темы: УкраинаЕСторговля
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