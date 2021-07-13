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Україна та ЄС підписали меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі

Вівторок, 13 липня 2021, 12:25
Фото з Twitter

Україна та Європейський союз уклали Меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну Дорожню карту заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович під час Конференції високого рівня у Києві щодо стратегічного партнерства між ЄС та Україною у сфері критичної сировини.

"Започатковуючи стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів, яке буде закріплено у Меморандумі про взаєморозуміння та Дорожній карті заходів, ми домовляємося об’єднувати наші зусилля та діяти з ЄС згуртованіше для розвитку зеленої економіки, створення нових можливостей для бізнесу та робочих місць", – сказав Шмигаль

Шевчович наголосив, що сьогодні Україна та ЄС відкривають нову сторінку у двосторонньому партнерстві.

"Цей новий розділ зміцнить наш політичний зв’язок та забезпечить широкий спектр можливостей для галузей ЄС та України, допомагаючи створювати місцеві робочі місця, пов’язані із зеленими та цифровими переходами", – написав він у Twitter.

Теми: УкраїнаЄСторгівля


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