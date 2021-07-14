В Харькове собираются принимать Суперкубок УЕФА

Харьков претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года.

Источник: Харьковский горсовет

Детали: Отмечается, что внесение Харькова в перечень городов-кандидатов инициировал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Он направил соответствующее письмо президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

По словам Терехова, "Харьков готов к проведению матча высшего уровня": город имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий такого высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и тому подобное.

Матч предлагается провести на стадионе "Металлист", где, как сообщается, со времен Евро-2012 было "более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА". Национальная сборная команда Украины по футболу является постоянным резидентом стадиона и тренировочные сборы перед Чемпионатом Европы-2020 провела в Харькове.

Кроме того, Терехов попросил определить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА 2025 года президента группы "DCH" Александра Ярославского, который в 2012 году обеспечил проведение в Харькове Чемпионата Европы.