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У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА

Середа, 14 липня 2021, 00:20

Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року.

Джерело: Харківська міськрада

Деталі: Зазначається, що внесення Харкова до переліку міст-кандидатів ініціював секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Він надіслав відповідний лист президенту Української асоціації футболу Андрієві Павелку.

За словами Терехова, "Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня": місто має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста тощо.

Матч пропонується провести  на стадіоні "Металіст", де, як повідомляється, з часів Євро-2012 було "понад 20 матчів Ліги Європи  та Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА". Національна збірна команда України з футболу є постійним резидентом стадіону і тренувальні збори перед Чемпіонатом Європи-2020 провела у Харкові.

Крім того, Терехов попросив визначити координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 президента групи "DCH"  Олександра Ярославського, який у 2012 році забезпечив проведення у Харкові Чемпіонату Європи.

Українська правда
Теми: Харківфутболспорт


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