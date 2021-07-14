У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА

Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року.

Джерело: Харківська міськрада

Деталі: Зазначається, що внесення Харкова до переліку міст-кандидатів ініціював секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Він надіслав відповідний лист президенту Української асоціації футболу Андрієві Павелку.

За словами Терехова, "Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня": місто має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста тощо.

Матч пропонується провести на стадіоні "Металіст", де, як повідомляється, з часів Євро-2012 було "понад 20 матчів Ліги Європи та Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА". Національна збірна команда України з футболу є постійним резидентом стадіону і тренувальні збори перед Чемпіонатом Європи-2020 провела у Харкові.

Крім того, Терехов попросив визначити координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 президента групи "DCH" Олександра Ярославського, який у 2012 році забезпечив проведення у Харкові Чемпіонату Європи.