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Байден стремится уменьшить углеродные выбросы благодаря электрификации автобусов

Четверг, 15 июля 2021, 07:03
Байден стремится уменьшить углеродные выбросы благодаря электрификации автобусов

Президент Джо Байден пообещал существенно уменьшить выбросы к 2030 году, при этом создав новые, хорошо оплачиваемые рабочие места в сфере зеленой энергетики.

Источник: Reuters

Детали: Администрация Байдена определила электрификацию автобусов одним из основных способов достижения этой цели.

Хотя больше половины выбросов производятся обычными легковыми автомобилями, транзитные автобусы на дизельном топливе считаются одними из худших загрязнителей, особенно в американских городах.

Переоборудование транзитных автобусов на аккумуляторные батареи или топливные элементы считается одним из самых быстрых способов уменьшить выбросы парниковых газов в транспортном секторе, на который приходится 29% наибольшей доли выбросов в США.

По данным Центра транспорта и окружающей среды, который консультирует транзитные агентства по чистым энергетических автобусов, из примерно 70 000 преимущественно дизельных транзитных автобусов Соединенных Штатов в настоящее время лишь около 2% составляют нулевые выбросы.

Это ставит США далеко позади Китая, который превратил почти 60% своего автобусного парка, по данным китайского правительства 2020 года.

В Европе электробусы составляли 6% от общего количества новых регистраций автобусов в 2020 году.

Американские транзитные агентства получают значительную часть финансирования от Федеральной службы транзита, ведомства Министерства транспорта США, которое за последние восемь лет предоставило почти 670 млн долларов грантов на электрические автобусы.

Отчасти благодаря этому финансированию до 2024 года ожидается рост американского рынка электробусов в пять раз и составит 2,7 млрд долларов.

На сегодняшний день американским рынком электрических автобусов руководят два игрока: это компания Proterra Inc (Калифорния) и компания BYD North America, подразделение китайской компании BYD Co Ltd.

Каждая из них продала около 1000 электронных автобусов в США за последние десять лет.

Байден стремится электрифицировать 50 000 дизельных автобусов, или примерно 70% американского парка в течение следующих восьми лет.

Соответствии с двусторонним соглашением, заключенным в прошлом месяце, 7,5 млрд долларов США пойдут на программы электрификации автобусов, хотя это финансирование также включает электрические школьные автобусы.

Байден хочет убедиться, что это финансовое наполнение стимулирует создание хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Напомним: Соединенные Штаты и другие страны на глобальном климатическом саммите с участием президента Джо Байдена обусловили необходимость уменьшения выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАэкологиятранспорт
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