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США намерены вдвое сократить выбросы парниковых газов – Байден

Пятница, 23 апреля 2021, 06:58
США намерены вдвое сократить выбросы парниковых газов – Байден

Соединенные Штаты и другие страны на глобальном климатическом саммите с участием президента Джо Байдена обусловливают необходимость уменьшения выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "В этом десятилетии мы должны принимать решения, которые позволят избежать худших последствий климатического кризиса".

Детали: Байден обнародовал цель уменьшить выбросы на 50%-52% от уровня 2005 года в начале двухдневного климатического саммита, который стартовал в День Земли.

В саммите приняли участие лидеры 40 стран, включая большие излучатели Китая, Индии и России.

Соединенные Штаты, вторые по величине выбросов в мире после Китая, стремятся вернуть себе лидерство в мире в борьбе с глобальным потеплением после того, как бывший президент Дональд Трамп отозвал страну от международных усилий по сокращению выбросов.

Напомним: Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Во время международного климатического саммита министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что изменение климата является "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США.

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Темы: СШАБайденэкология
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