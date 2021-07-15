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Байден прагне зменшити вуглецеві викиди завдяки електрифікації автобусів

Четвер, 15 липня 2021, 07:03

Президент Джо Байден пообіцяв суттєво зменшити викиди до 2030 року, при цьому створивши нові, добре оплачувані робочі місця у сфері зеленої енергетики.

Джерело: Reuters

Деталі: Адміністрація Байдена визначила електрифікацію автобусів одним із основних способів досягнення цієї мети.

Хоча більше половини транспортних викидів виробляються звичайними легковими автомобілями, транзитні автобуси на дизельному паливі вважаються одними з найгірших забруднювачів, особливо в американських містах.

Переобладнання транзитних автобусів на акумуляторні батареї або паливні елементи вважається одним із найшвидших способів зменшити викиди парникових газів у транспортному секторі, на який припадає 29% найбільшої частки викидів у США.

За даними Центру транспорту та навколишнього середовища, який консультує транзитні агенції щодо чистих енергетичних автобусів, із приблизно 70 000 переважно дизельних транзитних автобусів Сполучених Штатів у даний час лише близько 2% становлять нульові викиди.

Це ставить США далеко позаду Китаю, який перетворив майже 60% свого автобусного парку, згідно з даними китайського уряду за 2020 рік.

В Європі електробуси складали 6% від загальної кількості нових реєстрацій автобусів у 2020 році.

Американські транзитні агенції отримують значну частину фінансування від Федеральної служби транзиту, відомства Міністерства транспорту США, яке за останні вісім років надало майже 670 мільйонів доларів грантів на електричні автобуси.

Частково завдяки цьому фінансуванню до 2024 року очікується зростання американського ринку електробусів в п'ять разів і становитиме 2,7 млрд доларів.

На сьогоднішній день американським ринком електричних автобусів керують два гравці: це компанія Proterra Inc (Каліфорнія) та компанія BYD North America, підрозділ китайської компанії BYD Co Ltd.

Кожна з них продала близько 1000 електронних автобусів у США за останні десять років.

Байден прагне електрифікувати 50 000 дизельних автобусів, або приблизно 70% американського парку протягом наступних восьми років.

Відповідно до двосторонньої угоди, укладеної минулого місяця, 7,5 мільярдів доларів США підуть на програми електрифікації автобусів, хоча це фінансування також включає електричні шкільні автобуси.

Байден хоче переконатися, що це фінансове наповнення стимулює створення добре оплачуваних робочих місць.

Нагадаємо: Сполучені Штати та інші країни на глобальному кліматичному саміті за участі президента Джо Байдена обумовили необхідність зменшення викидів парникових газів задля боротьби з глобальним потеплінням.

Теми: СШАекологіятранспорт


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