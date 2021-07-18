Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156
Число жертв катастрофического наводнения на западе Германии достигло 156.
Источник: DW
Детали: Утром в воскресенье, 18 июля, полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. В полиции предположили, что число жертв будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.
В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.
Поскольку в пострадавших районах вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и города для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных местах. Многие люди потеряли свои дома.
По сообщению властей города Эрфтштадт, недалеко от Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней, наводнение там повлекло создание большого кратера. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.
В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхен аварийные службы продолжают пытаться закрепить дамбу. По словам местной власти, в окрестностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.
Напомним:
- В Бельгии, по данным национального кризисного центра, который координирует там операцию по оказанию помощи, количество погибших увеличилось до 27. 103 человека "пропали без вести или недоступны".