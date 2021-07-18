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Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156

Воскресенье, 18 июля 2021, 08:51
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156
Фото: AFP

Число жертв катастрофического наводнения на западе Германии достигло 156.

Источник: DW

Детали: Утром в воскресенье, 18 июля, полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. В полиции предположили, что число жертв будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.

Поскольку в пострадавших районах вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и города для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных местах. Многие люди потеряли свои дома.

 

По сообщению властей города Эрфтштадт, недалеко от Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней, наводнение там повлекло создание большого кратера. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.

 

В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхен аварийные службы продолжают пытаться закрепить дамбу. По словам местной власти, в окрестностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.

Напомним:

  • В Бельгии, по данным национального кризисного центра, который координирует там операцию по оказанию помощи, количество погибших увеличилось до 27. 103 человека "пропали без вести или недоступны".

Темы: Германиячрезвычайное происшествиепогода
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