Трамп хочет вернуть авиабазу Bagram и пригрозил Афганистану

Президент США Дональд Трамп заявил, что случятся "плохие вещи", если Афганистан не вернет Штатам авиабазу Bagram.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, "Радио Свобода"

Прямая речь Трампа: "Если Афганистан не вернет авиабазу Bagram тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, то случатся плохие вещи!!!"

Детали: "Радио Свобода" отмечает, что Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщил, что его администрация ведет переговоры с талибами об авиабазе Bagram.

Президент США прямо сказал, что стратегическое расположение базы вблизи ядерных объектов в Китае, имеющем границу с Афганистаном протяженностью в 92 километра, делает ее особенно важной.

Прямая речь Трампа: "Но одна из причин, почему мы хотим эту базу, как вы знаете, состоит в том, что она расположена в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие".

Справка: Авиабаза Баграм – большой военный аэродром, расположенный примерно в 40 км к северу от Кабула, столицы Афганистана. Построена Советским Союзом в 1950-х годах, а позже она служила основным центром операций США и НАТО в Афганистане с 2001 до вывода американских войск в августе 2021 года.

Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,6 километра, способную обслуживать бомбардировщики и большие грузовые самолеты.