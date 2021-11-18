Журналистка Соколова опубликовала отчет разведки, где операцию по вагнеровцам называют "выполненной"
Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.
Источник: пост и видео Янины Соколовой
Детали: Соколова сообщила, что документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад". Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.
По мнению Соколовой, таких документов не было ни у парламентской ВСК, ни у расследователей Bellingcat, которые накануне обнародовали свое расследование в отношении вагнеровцев.
Один из документов – докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.
Другой документ – утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года.
В отчете, в частности, указывается, что Службе безопасности были переданы материалы на 138 человек, а для отправки по маршруту Москва – Минск – Стамбул была сформирована группа из 48 наемников.
Позже через турфирму были приобретены билеты на самолет "Turkish Airlines" сообщением Минск – Стамбул для 33 человек на 25 июля и для 14 человек на 27 июля.
"Однако после решения высшего военно-политического руководства Украины о переносе даты вылета осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30.07.2020 на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек (вторая группа) и медицинские страховки", – говорится в отчете.
Кто именно принимал решение в документе не уточняется.
Несмотря на то, что операция сорвалась и Беларусь в итоге передала "вагнеровцев" России, в ГУР решили "считать специальное мероприятие "Авеню" проведенным", а расходы на него в сумме 719 382 гривны и 34 копейки – "оправданными".
Соколова заявила, что готова предоставить документы правоохранителям.
Этому предшествовало: 17 ноября журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал отложить на неделю воплощение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями" по своим должностным обязанностям, а Беллингкет "не может независимо верифицировать часть ключевых сообщений".
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330 дней лжи. Что власти Украины, России и Беларуси говорили о "вагнеровцах"
Предыстория:
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.
- Президент Владимир Зеленский гораздо позже заявил, что операция действительно готовилась, однако не украинскими спецслужбами, а ее идею подали другие страны, желавшие "втянуть Киев в эту историю".
- Американское издание CNN опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники говорилось, что спецоперация под руководством Украины имела американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как собрать российских наемников. В ОПУ заявили, что эти показания ненадежны и схожи с версией российских СМИ.
- Временная следственная комиссия 15 ноября 2021 года обнародовала промежуточный вывод, согласно которому президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет на это полномочий.