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Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве

Пятница, 2 июля 2021, 11:21
Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве

Накануне матча сборной Украины по футболу с командой Англии "Укрзализныця" решила транслировать игру на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.

Источник: пресс-служба Укрзализныци, посольство Великобритании в Украине

Дословно: "Пока ребята готовятся к матчу 1/4 финала Евро-2020, мы готовимся к трансляции матча на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.

Подготовили для вас еще две локации, где можно будет посмотреть матч: зал ожидания для военнослужащих и зал ожидания для пассажиров Kyiv Boryspil Express".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что положили начало новым традициям для поддержки сборной.

Мониторы для трансляции матча, который начнется 3 июля в 22.00, уже установлены.

В посольстве отметили, что в последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. Тогда выиграла Англия.

В Британии надеются, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в отпуск в украинский Крым.

Напомним:

  • Матч между командами Украины и Англии в 1/4 финала "Евро-2020" состоится 3 июля.
  • 29 июня Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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Темы: футбол
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