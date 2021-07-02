Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве

Накануне матча сборной Украины по футболу с командой Англии "Укрзализныця" решила транслировать игру на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.

Источник: пресс-служба Укрзализныци, посольство Великобритании в Украине

Дословно: "Пока ребята готовятся к матчу 1/4 финала Евро-2020, мы готовимся к трансляции матча на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.

Подготовили для вас еще две локации, где можно будет посмотреть матч: зал ожидания для военнослужащих и зал ожидания для пассажиров Kyiv Boryspil Express".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что положили начало новым традициям для поддержки сборной.

Мониторы для трансляции матча, который начнется 3 июля в 22.00, уже установлены.

В посольстве отметили, что в последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. Тогда выиграла Англия.

В Британии надеются, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в отпуск в украинский Крым.

Напомним: