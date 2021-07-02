Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве
Накануне матча сборной Украины по футболу с командой Англии "Укрзализныця" решила транслировать игру на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.
Источник: пресс-служба Укрзализныци, посольство Великобритании в Украине
Дословно: "Пока ребята готовятся к матчу 1/4 финала Евро-2020, мы готовимся к трансляции матча на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы.
Подготовили для вас еще две локации, где можно будет посмотреть матч: зал ожидания для военнослужащих и зал ожидания для пассажиров Kyiv Boryspil Express".
Детали: В Укрзализныце сообщили, что положили начало новым традициям для поддержки сборной.
Мониторы для трансляции матча, который начнется 3 июля в 22.00, уже установлены.
В посольстве отметили, что в последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. Тогда выиграла Англия.
В Британии надеются, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в отпуск в украинский Крым.
Напомним:
- Матч между командами Украины и Англии в 1/4 финала "Евро-2020" состоится 3 июля.
- 29 июня Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.