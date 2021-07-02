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Лукашенко заявил о "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси: готовит претензии Меркель

Пятница, 2 июля 2021, 11:37
Лукашенко заявил о масштабной антитеррористической операции в Беларуси: готовит претензии Меркель
Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведенной в стране масштабной "антитеррористической операции", по итогам которой он предъявит претензии канцлеру Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства Германии".

Источник: провластное издание БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко на церемонии вручения госнаград 2 июля

Прямая речь Лукашенко: "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем".

Детали: Лукашенко добавил, что после окончания мероприятий по линии контрразведки они "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявят претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Он отметил, что подробнее об этом расскажет позже.

Что было раньше: 1 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили санкции против стран, развитие военно-технического сотрудничества в вопросах безопасности и договорились о предстоящих личных контактах.

Предыстория: 

  • В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
  • В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами, людей массово бросают за решетку.
  • После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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