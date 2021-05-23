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С самолета, севшего в Минске, силовики сняли основателя NЕХТА и задержали

Воскресенье, 23 мая 2021, 14:59

По данным оппозиционного белорусского телеграмм-канала NЕХТА, на борту самолета Ryanair, который после сообщения о минировании внепланово приземлился в аэропорту Минска, находится Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Источник: сообщение NЕХТА, Медуза

Дословно: "На борту рейса, летевшего из Афин в Вильнюс, был Роман Протасевич! В Беларуси ему грозит смертная казнь. Лукашисты захватили самолет, чтобы арестовать Протасевича".

Детали: Также отмечается, что если посмотреть на траекторию маршрута самолета, то можно увидеть, что к аэропорту Вильнюса было гораздо ближе и он не должен был приземляться в Минске.

Сообщается о том, что Протасевича уже задержали белорусские силовики.

Предыстория: В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.



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