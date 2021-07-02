Несмотря на 3 вакцины: в России – очередной "рекорд" COVID-смертности

В России за последние сутки зарегистрировали 23 218 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались за сутки 679 человек – это новый антирекорд.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Оперативный штаб РФ, ТАСС

Детали: 1 июля в РФ скончались 679 человек, это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии: в четверг было 672, в среду – 669 скончавшихся.

Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве – 112 и Санкт-Петербурге – 101.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 136 565.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 6 893. В Московской области зафиксировано 2 488, в Санкт-Петербурге – 1 671.

Всего в России за весь период зарегистрировано 5 млн 561 360 случаев коронавирусной инфекции

Поправились и выписаны уже более 5,035 млн пациентов, в том числе 6 271 за минувшие сутки.

В Москве пациентов с симптомами ОРВИ обяжут быть на самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста, также всем заболевшим ОРВИ и проживающим с ними будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

Прямая речь Раковой: "Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. <...> Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Сегодня департаментом здравоохранения [Москвы] принято решение о том, что все больные ОРВИ <...> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным.

Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, <...> и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест "на антиген". Тест, который дополняет ПЦР-исследование, который позволяет определить [коронавирус] с большей долей вероятности, тест системы сейчас хорошо отлажены".

Напомним: В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" и его однокомпонентный вариант "Спутника Лайт"; "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

Однако в последние недели в России бушуют более опасные, чем изначальный, штаммы коронавируса SARS CoV 2 "Дельта" и "Дельта плюс".

Знать больше: Штамм "Дельта" может прийти из России и вызвать новую волну COVID еще летом – ученые

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин