Штамм "Дельта" может прийти из России и вызвать новую волну COVID еще летом – ученые

Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года, считает группа украинских ученых.

Источник: пресс-служба НАН Украины

Детали: С начала апреля межведомственная Рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины создавала и тестировала математическую модель SEIR-U, чтобы прогнозировать развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Последние новости по распространению штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, вызывают обеспокоенность ученых.

11 июня в Англии сообщили, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (впервые найденный в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации. Впрочем, эффект от вакцин преимущественно сохраняется.

Этот штамм уже широко распространился в России. Его доля там оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ.

В России наблюдается стремительный рост заболеваемости, сконцентрированный в двух крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось, а на стремительный рост числа госпитализаций в обоих мегаполисах указывают неофициальные источники.

В Европе зарегистрированная заболеваемость сейчас близка к уровню, как в Украине. В большинстве стран эпидемическая ситуация, как правило, быстро улучшается (в Испании прирост связан с особенностями ведения статистики). На низких уровнях остановилось снижение заболеваемости в Албании и Молдове.

Рост заболеваемости наблюдается в трех странах: Российской Федерации, Великобритании и Португалии. И штамм "Дельта" больше всего распространился именно в этих странах.

Стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается, так как вирус распространяется преимущественно среди молодого, еще не вакцинированного населения.

Дословно ученые: "По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине.

Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени.

Стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма "Дельта", новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы.

Учитывая ситуацию с распространением штамма "Дельта" в мире, важными кажутся проведение исследований на наличие антител у населения и секвенирование распространенных в Украине штаммов".

Напомним: В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.

31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".

По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.