Раде предлагают особую процедуру, чтобы быстро принять "антиколомойский закон"

Верховной Раде предлагают особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с чрезмерным количеством поправок, она позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты – на одной.

Источник: предложения комитета от 14 апреля ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043)

Детали: Соответствующие изменения планируют рассмотреть 16 апреля.

Законодатели предлагают внести изменения в 119 статью регламента и предусмотреть особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, хотя 10 сентября при первом чтении проекта №1043 такой нормы не было.

В случае подачи ко второму чтению законопроекта предложений, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Исключение составит рассмотрение проекта кодекса или законопроекта по специальной процедуре.

Особая процедура применяется по предложению не менее одной трети народных депутатов и при поддержке большинства от конституционного состава Верховной Рады, а также при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия решения о применении особой процедуры дается два дня: фракциям и группам – на представление главному комитету не более пяти предложений, поправок, не учтенных комитетом, на которых она настаивает; внефракционным депутатам – на одну неучтенную комитетом поправку.

У главного комитета также будет два дня на обобщение предложений и поправок – перед рассмотрением в пленарном режиме.

Главное юридическое управление ВР указало на то, что особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении позволит принимать значительные по объему законопроекты без постатейного обсуждения и голосования, но может негативно влиять на качество закона и нарушать право законодательной инициативы.

А заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире "Украина 24", что такие изменения в регламент "позволят рассмотреть банковский закон не за год-полтора, а за несколько часов".

Ранее Кравчук заявляла: "Права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 000, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы".

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