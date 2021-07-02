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Моргенштерн против СБУ: ОАСК решил рассматривать дело

Пятница, 2 июля 2021, 14:04

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского певца Алишера Валеева (Моргенштерна) в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Отметим, что судом от 22 июня исковое заявление было оставлено без движения и предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ.

Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела".

Предыстория:

  • 17 июня стало известно, что Моргенштерн хочет судиться с СБУ из-за запрета въезжать в Украину.
  • Служба безопасности отреагировала на иск Валеева и заявила, что готова защищать свою позицию в суде.
  • Весной российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
  • Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
  • Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
  • В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.

Украинская правда
Темы: ОАСКСБУмузыкаРосcия


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