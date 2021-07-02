Моргенштерн против СБУ: ОАСК решил рассматривать дело
Пятница, 2 июля 2021, 14:04
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского певца Алишера Валеева (Моргенштерна) в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Источник: пресс-служба ОАСК
Дословно: "Отметим, что судом от 22 июня исковое заявление было оставлено без движения и предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ.
Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела".
Предыстория:
- 17 июня стало известно, что Моргенштерн хочет судиться с СБУ из-за запрета въезжать в Украину.
- Служба безопасности отреагировала на иск Валеева и заявила, что готова защищать свою позицию в суде.
- Весной российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
- Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
- Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
- В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.
Украинская правда