Моргенштерн против СБУ: ОАСК решил рассматривать дело

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского певца Алишера Валеева (Моргенштерна) в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Отметим, что судом от 22 июня исковое заявление было оставлено без движения и предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ.

Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела".

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