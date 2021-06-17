В СБУ ответили, что готовы к суду с Моргенштерном
Четверг, 17 июня 2021, 18:35
Служба безопасности Украины отреагировала на иск российского исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна) и заявила, что готова защищать свою позицию в суде.
Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Дегтяренко: "Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень.
Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде".
Предыстория:
- 17 июня стало известно, что Моргенштерн хочет судиться с СБУ из-за запрета въезжать в Украину. Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому админиску.
- Весной российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
- Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
- Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
- В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.
Украинская правда