В СБУ ответили, что готовы к суду с Моргенштерном

Служба безопасности Украины отреагировала на иск российского исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна) и заявила, что готова защищать свою позицию в суде.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Дегтяренко: "Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень.

Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде".

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