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Моргенштерн подал в суд на СБУ: хочет в Украину

Четверг, 17 июня 2021, 15:55
Моргенштерн подал в суд на СБУ: хочет в Украину

Российский исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) решил судиться со Службой безопасности Украины из-за внесения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Иск поступил в Окружной админсуд Киева. Сообщается, что сейчас суд решает, открывать ли производство по этому админиску.

Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ, которая подготовила документы и обратилась в Минкульт для внесения гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Также он просит признать противоправным и отменить приказ МКИП от апреля 2021 года, которым его внесли в соответствующий перечень.

Кроме того, Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.

Что было раньше: 29 апреля по представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Напомним:

  • Весной 2021 года российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
  • Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
  • Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
  • В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.

Украинская правда

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Темы: МинкультурыРосcиятелевидение
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