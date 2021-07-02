Львов решил усилить карантин из-за штамма Дельта
Во Львове решили усилить карантин, увеличить количество коек для больных COVID-19 и количество вакцинаций из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса Delta.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook
Прямая речь: "Собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах: усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других; обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом".
Детали: Также Львов решил подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования медучреждений и увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
По словам Садового, люди сейчас слишком расслабились, но "надо не забывать, что СOVID-19 нас не покинул", и в Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта".
Поэтому, он добавил, чтобы не пожинать плоды осенью, нужно подумать о последствиях "уже сегодня".
Предыстория:
- Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее, чемизначальный штамм из китайской провинции Ухань.
- Украинцы и иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется "Дельта", со 2 июля будут на государственной границе сдавать тест на коронавирус.