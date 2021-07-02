Львов решил усилить карантин из-за штамма Дельта

Во Львове решили усилить карантин, увеличить количество коек для больных COVID-19 и количество вакцинаций из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса Delta.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах: усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других; обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом".

Детали: Также Львов решил подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования медучреждений и увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

По словам Садового, люди сейчас слишком расслабились, но "надо не забывать, что СOVID-19 нас не покинул", и в Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта".

Поэтому, он добавил, чтобы не пожинать плоды осенью, нужно подумать о последствиях "уже сегодня".

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