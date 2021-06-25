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Из-за штамма "Дельта" попасть в Украину из нескольких стран, в том числе РФ, станет сложнее

Пятница, 25 июня 2021, 15:39
Из-за штамма Дельта попасть в Украину из нескольких стран, в том числе РФ, станет сложнее

Украинцы и иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется "Дельта", со 2 июля будут сдавать на государственной границе тест на коронавирус.

Источник: Министерство здравоохранения со ссылкой на санитарного врача Игоря Кузина

Прямая речь Кузина: "Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу".

Детали: Со 2 июля для пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии, нужно пройти на границе экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Если результат будет отрицательный, то им позволят попасть в Украину. 

Важно, что норма касается лиц, что находились на территории указанных стран не менее семи дней в течение последних двух недель.

Украинцы, которые возвращаются домой из этих четырех стран, также должны будут сдавать тест. Однако, если он будет положительный, то они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. К месту обсервации их будут сопровождать работники Нацполиции.

В Минздраве уточнили, что список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Что предшествовало: Раньше в Минздраве говорили, что новые требования начнут действовать с 25 июня. Однако отсрочили их введение до 2 июля.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта". 

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Украине.

Украинская правда

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Темы: коронавирусграница
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